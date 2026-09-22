Сводки СВО, 22 сентября, главное: Драпатый в Харькове из-за волчанского окружения 1671-й день спецоперации.
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Колумбийские наёмники хлынули в Харьков: ВСУ срочно усиливают оборону
Колумбийские наёмники и усиление группировки ВСУ на Харьковском направлении Сообщается о прибытии в Харьков новых групп колумбийских наёмников и усилении украинской группировки
ВСУ продолжают перебрасывать в Харьков колумбийских наёмников. На фоне сложной обстановки в город прибыл главком ВСУ Михаил Драпатый.
Вооружённые силы Украины продолжают перебрасывать в Харьков иностранных наёмников. По данным российских силовых структур, в город прибывают новые группы бойцов из Колумбии. Одновременно в Харьков прибыл главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый.
О продолжающейся переброске иностранных наёмников сообщили 22 сентября российские силовые структуры. По их данным, в Харьков регулярно прибывают новые группы граждан Колумбии. Предполагается, что их направляют для усиления подразделений на одном из наиболее напряжённых участков фронта.
В Харьков продолжают прибывать иностранные наёмники
Как сообщили источники ТАСС, колумбийские наёмники продолжают прибывать в город. Точная численность иностранных бойцов не раскрывается. Тем не менее сам факт переброски свидетельствует о попытках украинского командования укрепить свои позиции.
На фоне этих сообщений в Харьков прибыл главком ВСУ Михаил Драпатый. По имеющейся информации, он проводит совещания с командирами частей и соединений. Основной темой обсуждения стала текущая обстановка на направлении.
Украинское командование усиливает резервы
Ранее, 25 августа, российские силовые структуры сообщали о переброске в район Харькова подразделений 33-го отдельного штурмового полка. Отмечалось, что среди личного состава находилось большое количество иностранных наёмников.
По данным источников, дополнительные силы направлялись для недопущения ухудшения положения восточнее Волчанска. Кроме того, переброшённые подразделения могли использоваться для усиления обороны и удержания занимаемых рубежей.
Таким образом, сообщения о прибытии новых групп колумбийских наёмников могут указывать на дальнейшее наращивание резервов ВСУ на Харьковском направлении. При этом официальных комментариев украинской стороны по данному вопросу пока не поступало.
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