Рядом с Солнцем обнаружили неизвестный объект

Неизвестный объект рядом с Солнцем / © Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Объект, который напомнил ученым своими очертаниями «птицу» с распростертыми крыльями, находился в момент съемки на расстоянии около двух миллионов километров над поверхностью звезды и растянулся над Солнцем в ширину около 150 тысяч километров.