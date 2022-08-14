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Видишь число? А оно есть. Оптическая иллюзия-загадка

Видишь число? А оно есть. Оптическая иллюзия-загадка

Тебе понадобятся бочка терпения и корзина зрения! Кругом обман! С тем, что соседа обманывает жена, еще можно смириться, но с тем, что тебя обманывают собственные глаза, — никогда!Например, на этой картинке из подвида оптических иллюзий есть число.

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