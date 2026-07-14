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Venezuela’s Oil Revival Faces a Critical Services Bottleneck

Venezuela's upstream industry has entered a new phase. Following sweeping hydrocarbon reforms and broader geopolitical developments in early 2026, the conversation has shifted from whether the country can reopen its oil sector to whether it can successfully execute a meaningful production recovery.

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