Venezuela’s Oil Revival Faces a Critical Services Bottleneck

Venezuela's upstream industry has entered a new phase. Following sweeping hydrocarbon reforms and broader geopolitical developments in early 2026, the conversation has shifted from whether the country can reopen its oil sector to whether it can successfully execute a meaningful production recovery.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)