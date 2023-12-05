В Геленджике восстанавливают разбитые штормом пляжи: помогают местные жители

В результате недавнего шторма все 69 пляжей разрушены. Сейчас из 28 пляжей в пределах города полностью восстановлены 13 участков, в то время как на 15 территориях продолжаются активные работы по сбору и вывозу отходов.
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