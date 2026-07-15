Senior Defense Officials Review Potential 101st Airborne Helicopter Assault On Cuba Cuba's national power grid has collapsed for the third time in less than 10 days, plunging the communist-run Caribbean island into darkness and leaving roughly 10 million people without electricity.
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