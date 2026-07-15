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Zero Hedge

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Senior Defense Officials Review Potential 101st Airborne Helicopter Assault On Cuba

Senior Defense Officials Review Potential 101st Airborne Helicopter Assault On Cuba

Senior Defense Officials Review Potential 101st Airborne Helicopter Assault On Cuba Cuba's national power grid has collapsed for the third time in less than 10 days, plunging the communist-run Caribbean island into darkness and leaving roughly 10 million people without electricity.

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