Туристы в Грузии теперь обязаны иметь медицинскую страховку

Новые правила для иностранных туристов, прибывающих в Грузию, вступят в силу 1 июня 2024 года. Теперь каждый въезжающий в страну обязан иметь медицинскую страховку, покрывающую все медицинские расходы во время пребывания.
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