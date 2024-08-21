За прошедшие дежурные сутки зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими

В 12-43 на улице Ташкентская 54-летний водитель автомобиля «Рено Логан» совершил наезд на переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 35-летнюю женщину, которая с ушибом доставлена в медицинское учреждение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии