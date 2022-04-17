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Участник «Авачинского марафона» скончался во время соревнований

Один из участников «Авачинского марафона» на Камчатке скончался во время соревнований. «На Камчатке во время прохождения трассы Авачинского марафона скончался спортсмен, прибывший на эти соревнования из Татарстана.

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