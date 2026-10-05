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Новости Липецка

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В Липецкой области водителю дали условный срок за смертельное ДТП

В Липецкой области водителю дали условный срок за смертельное ДТП

Два года условно, штраф и запрет на вождение – таков приговор для 23-летнего жителя Долгоруковского округа, сбившего женщину на автобусной остановке.

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