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«Сугубо политический подтекст»: Чехия и Словакия заявили о готовности поддерживать вступление Украины в ЕС

«Сугубо политический подтекст»: Чехия и Словакия заявили о готовности поддерживать вступление Украины в ЕС

Прага и Братислава готовы продолжать поддержку «динамичного процесса вступления» Украины в ЕС. Об этом говорится в трёхсторонней декларации государств.

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