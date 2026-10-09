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Газета.ру

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Би-би-си: Уэльс столкнулся с сильнейшим за 38 лет заражением постельными клопами

Би-би-си: Уэльс столкнулся с сильнейшим за 38 лет заражением постельными клопами

Европейская страна страдает от нашествия постельных клопов, пишет «Би-би-си».В Уэльсе специалист по борьбе с вредителями Гэрет Дэвис рассказал, что столкнулся с сильнейшим за 38 лет заражением постельными клопами.

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