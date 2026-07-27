В Британии нашли ядовитые подделки культовых игрушек-пельменей

Популярные среди детей сквиши из TikTok оказались источником серьезной угрозы для здоровья.Мягкие гелевые игрушки-пельмени, завоевавшие бешеную популярность в TikTok благодаря эффекту неожиданности при распаковке, попали под пристальное внимание британских регулирующих органов.
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