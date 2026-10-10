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Пятый канал

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«Травмированная душа гения»: Охлобыстин не верит в слухи о Майкле Джексоне

«Травмированная душа гения»: Охлобыстин не верит в слухи о Майкле Джексоне

Актер Иван Охлобыстин заявил, что не верит в то, что Майкл Джексон был педофилом. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.

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