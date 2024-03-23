God of War Ragnarok: Valhalla, видеодневник рассказывает о возвращении к греческим мифам ...

God of War Ragnarok: Valhalla, видеодневник рассказывает о возвращении к греческим мифамSony и студия Santa Monica опубликовали интересный закулисный видеодневник, посвящённый God of War Ragnarok: Valhalla, необычному дополнению в стиле roguelike, и возвращению к греческим мифам.
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