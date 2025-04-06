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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА и «Динамо» могут сыграть контрастными мячами из-за снегопада. РПЛ сообщила, что система подогрева справляется с осадками, а на поле нанесена белая разметка

В связи со снегопадом в Москве сотрудники Мир РПЛ и ЦСКА принимают меры для подготовки стадиона армейцев к игре 23‑го тура с «Динамо».

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