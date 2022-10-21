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«Ванкувер» проиграл 5-й матч подряд на старте сезона НХЛ. Во всех играх «Кэнакс» вели в счете

«Ванкувер» проиграл 5-й матч подряд на старте сезона НХЛ. «Кэнакс» уступили «Коламбусу» (3:4 ОТ), хотя вели в счете 2:1 и 3:2.

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