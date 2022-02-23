Степашин отреагировал на информацию о нежелании Польши играть с Россией в Москве

Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о намерении Польского футбольного союза попросить УЕФА о переносе матча стыкового турнира чемпионата мира - 2022 с Россией на нейтральное поле.