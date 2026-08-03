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Царьград

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Фонд «Сияние» и КубГУ объединяют усилия для решения социальных задач

Фонд «Сияние» и КубГУ объединяют усилия для решения социальных задач

На окружной конференции, посвященной вопросам реализации социальной миссии университетов и воспитательной работы на Юге России, состоялось обсуждение перспектив взаимодействия высших учебных заведений, бизнес-сообщества, органов власти и некоммерческих организаций.

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