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Последний поход «Феникса». Как «Генерал Бельграно» погиб за Фолкленды

Последний поход «Феникса». Как «Генерал Бельграно» погиб за Фолкленды

2 мая 1982 г. военно-морская история на Земле раз и навсегда изменилась. Атомная подводная лодка впервые атаковала и потопила надводный корабль противника — целый крейсер! Крейсеру было 44 года, звали его «Генерал Бельграно», и он был аргентинцем.

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