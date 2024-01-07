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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарьей Бо о том, что опоздал на передачу эстафеты: «Все произошло из-за тумана. Не видел Лагрейда, пока он внезапно не появился здесь»

Лагрейд должен был передать Бо эстафету после второго этапа, однако Тарьей на какое-то время задержался.

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