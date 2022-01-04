Прогноз: сколько будет стоить рубль в начале нового года

Минувший год по почти всем условиям должен был стать для российского рубля годом, если не триумфальным, то как минимум успешным: росли цены на нефть; товары, которые РФ традиционно импортирует (от пшеницы до алюминия), на мировых рынках дорожали; платежный баланс в первые 11 месяцев составил $111 млрд — в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года; ЦБ РФ стал почти единственным регулятором в мире, кто в конце года активно повышал ставку — в декабре она достигла 8,5% — немногие смогли войти в 2022 год с положительной реальной ставкой; в целом национальная валюта вела себя стабильно, ни разу не отклонившись от курса более чем на 10% — не было ни резких обвалов, ни взлетов.