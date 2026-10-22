Новая площадка VAN-2 должна начать работу с мощностью 1 МВт в IV квартале 2026 года, а энергоснабжение объекта планируют расширить до 3 МВт к 2028 году Канадская Uniserve Communications развивает новый дата-центр VAN-2 в Ванкувере, рядом со своей действующей площадкой VAN-1.