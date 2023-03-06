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Тренер «Валенсии» Бараха считает, что за фол Кессиэ в ворота «Барсы» нужно было назначить пенальти: «Почему судья не посмотрел повтор?»

Тренер «Валенсии» Бараха считает, что за фол Кессиэ в ворота «Барсы» нужно было назначить пенальти: «Почему судья не посмотрел повтор?»

Рубен Бараха недоволен судейством в матче «Валенсии» с «Барселоной» (0:1) в Ла Лиге. На 86-й минуте хавбек левантийцев Франсиско Перес упал в штрафной каталонцев после контакта с Франком Кессиэ, но арбитр Хавьер Рохас не усмотрел фола в этом эпизоде.

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