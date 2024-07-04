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Царьград

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Бежавший из России актёр Смольянинов* задолжал 164 тысячи по штрафам и кредитам

Бежавший из России актёр Смольянинов* задолжал 164 тысячи по штрафам и кредитам

Артист заявил о готовности воевать за нацистов и не против увидеть, как Россию уничтожат в ядерной войне.

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