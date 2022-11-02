Партия Нетаньяху лидирует на досрочных парламентских выборах в Израиле

В Израиле уже в пятый раз проходят выборы в парламент страны за последние 3 с половиной года. На этот раз 6,8 миллионам избирателей с правом голоса предстоит избрать 120 новых депутатов Кнессета.
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