Фигуристы из Петербурга Анастасия Мишина и Александр Галлямов встретились на выставке «Россия» с юными спортсменами

Подопечные Москвиной рассказали, что уже определились с одной новой программой Фигуристы из Петербурга Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которых тренирует Тамара Москвина, встретились в павильоне «Газпром» на выставке «Россия», с юными спортсменами.