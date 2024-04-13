Фигуристы из Петербурга Анастасия Мишина и Александр Галлямов встретились на выставке «Россия» с юными спортсменами

Подопечные Москвиной рассказали, что уже определились с одной новой программой Фигуристы из Петербурга Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которых тренирует Тамара Москвина, встретились в павильоне «Газпром» на выставке «Россия», с юными спортсменами.
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