Европа оскорбилась тем, что Трамп поговорил с Путиным «без согласования общей с

Eduard Европа не имеет праваделатьвид,что они касаются Украину,она к ним не входит,поэтому смело шлите ЕС на три буквы.Европа от Уераины не получит ничего!

Eduard Наглость зашкаливает,в Европе визжал,словнр разговор об их Греции! Украина посторонняя им страна!