Европа оскорбилась тем, что Трамп поговорил с Путиным «без согласования общей с ЕС позиции» Звонок Дональда Трампа Владимиру Путину и последующие заявления Вашингтона и Москвы серьёзно озадачили киевский режим и многих чиновников в Европе.
Комментарии
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Eduard
Европа не имеет праваделатьвид,что они касаются Украину,она к ним не входит,поэтому смело шлите ЕС на три буквы.Европа от Уераины не получит ничего!
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21 час.
Eduard
Наглость зашкаливает,в Европе визжал,словнр разговор об их Греции! Украина посторонняя им страна!
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21 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А что проститутки из ЕС вообще что то решают? С каких это пор?
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20 час.
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