Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін (архівне фото) Крістіна Квін про позицію США: Україна може вступити до НАТО без ПДЧ У Харківській області ЗС України вийшли до російського кордону КИЇВ – План дій з підготовки до членства в НАТО (ПДЧ чи ПДПЛ) ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до Північноатлантичного […] Сообщение Крістіна Квін про позицію США: Україна може вступити до НАТО без ПДЧ появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.