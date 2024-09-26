В России нужно популяризировать сельское хозяйство и развеять мифы о том, что это не модно и не престижно

В России нужно популяризировать сельское хозяйство и развеять мифы о том, что это не модно и не престижноРуководитель центрального аппарата ассоциации «Народный фермер» Иван Мартьянов рассказал, как он видит решение проблемы с нехваткой кадров в этой отрасли.