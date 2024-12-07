Дрэймонд Грин о переводе на скамейку: «Все в порядке. Всегда поддерживал Кумингу и хочу видеть, как он добивается успеха»

В матче с «Вулвз» (90:107) место Грина занял Джонатан Куминга. По словам главного тренера «Уорриорз» Стива Керра, он хочет посмотреть на Кумингу в роли основного четвертого номера и максимально использовать его потенциал.
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