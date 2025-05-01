«Магнит» приобрел контрольный пакет «Азбуки вкуса»

«Магнит» приобретает контрольный пакет «Азбуки вкуса», сделка будет закрыта после получения соответствующего согласования от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и выполнения ряда других условий, сообщила компания.
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