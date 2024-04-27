Глава МО Грам: Норвегия передала Украине $13 млн на обслуживание Leopard 2 A4

Норвегия передала Украине $13 млн на обслуживание танков Leopard 2 A4. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства обороны скандинавского государства Бьорн Арилд Грам, информирует РИА Новости.
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