Ноготочки на удачу: лунный гороскоп маникюра на сентябрь 2026 для знаков зодиака

Сентябрь возвращает нас из летнего режима к более собранному ритму жизни. Начинается новый деловой сезон, становится больше встреч, рабочих задач, переговоров и планов на последние месяцы года.
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