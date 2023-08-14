Хореограф Новичкина: «У Авербуха невероятное видение. Он целиком видит картинку, как будто у него в голове есть монитор с окончательным результатом»

«У Ильи Авербуха вообще невероятное какое-то видение. Ты в процессе работы что-то делаешь, не совсем понимаешь, что должно в итоге получиться, а он уже целиком видит картинку, как будто у него в голове есть отдельный монитор с окончательным результатом.
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