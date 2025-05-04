Эстонские журналисты заметили: Россия побеждает. Не прошло и четырех лет

Съемочная группа новостной программы телеканалов ETV и ETV+ "Актуальная камера" побывала на одном из самых горячих участков фронта в Харьковской области, где украинские военные сдерживают наступление российских сил.
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