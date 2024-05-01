«Если Россия нападёт, она проиграет»: кого и зачем пытается пугать польский министр

«Выбор прост: либо мы будем иметь дело с побежденной российской армией, выброшенной за пределы Украины, либо с победоносной российской армией, стоящей у границ Польши», — дал интервью глава польского МИД Р.
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