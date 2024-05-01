«Если Россия нападёт, она проиграет»: кого и зачем пытается пугать польский министр

Кто бы говорил,но Польшу нам вернуть пора,это часть Российской империи!

Гарий Щерба

Просто ТОШНО СЛУШАТЬ ФАШИЗМНГТОНСКУЮ ШЕСТЕРКУ , их дядюшка Сэм вообще НИ ВО ЧТО НЕ СТАВИТ а ЛЯХИ все равно ..ОПУ ЛИЖУТ ...!!!