Русская весна
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Русская весна

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«Если Россия нападёт, она проиграет»: кого и зачем пытается пугать польский министр

«Если Россия нападёт, она проиграет»: кого и зачем пытается пугать польский министр

«Выбор прост: либо мы будем иметь дело с побежденной российской армией, выброшенной за пределы Украины, либо с победоносной российской армией, стоящей у границ Польши», — дал интервью глава польского МИД Р.

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Комментарии
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Eduard
Кто бы говорил,но Польшу нам вернуть пора,это часть Российской империи!
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5 час.
Гарий Щерба
Просто  ТОШНО СЛУШАТЬ ФАШИЗМНГТОНСКУЮ  ШЕСТЕРКУ , их дядюшка Сэм вообще  НИ ВО ЧТО НЕ СТАВИТ  а ЛЯХИ все равно  ..ОПУ ЛИЖУТ ...!!!
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4 час.

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