Макрон опять изображает миротворца - в чем его цель

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне призвал прекратить поставки вооружений Израилю, назвав это приоритетом на пути к политическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
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