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«У нас колбаса лежала свободно»: почему люди совершенно по-разному помнят дефицит в СССР

«У нас колбаса лежала свободно»: почему люди совершенно по-разному помнят дефицит в СССР

— Какой дефицит? У нас колбаса спокойно лежала в магазине. — А мы за ней в Москву ездили. На этом месте любой разговор о советской торговле обычно превращается в спор без победителя.

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