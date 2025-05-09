Авиация ЧФ уничтожила 23 безэкипажных катера ВСУ в акватории Чёрного моря

Морская авиация Черноморского флота уничтожила 23 безэкипажных катера ВСУ в акватории Чёрного моря. / Источник: ©РИА Новости/Виталий ТимкивВ Минобороны отметили, что ВСУ не прекратили боевые действия, несмотря на объявление перемирия.
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