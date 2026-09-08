Глава Минфина США: европейцы не хотят сотрудничать по украинскому урегулированию

Глава министерства финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что Европа не хочет взаимодействовать по теме украинского урегулирования.
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