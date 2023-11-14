14 ноября в Тамбове отключат электричество на трех улицах

Во вторник, 14 ноября, в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с проведением АО "ОРЭС-Тамбов" ремонтных работ на воздушной линии и в трансформаторной подстанции.