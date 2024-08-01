Приезжие нелегальные торговцы угрожают "Русской Общине" в Челябинске

Betahon

"Русская община", как общественная организация титульной нации, должна быть оформлена на федеральном уровне с соответствующими полномочиями в правоохранительной деятельности или просто ЧОН! Кстати, в СРН "Союз Русского Народа" до второй и третьей еврейской революции входило около 12 млн. граждан(население было примерно такое же, как сейчас). Именно СРН помогло самодержавию затушить пламя первой еврейской революции 1905-1907 г.г. И где сейчас СРН после ухода Ивашова?!...