ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Некрасова
    То ли еще будет... Если немедленно не выкурить всех чернявых из нашей страны, эта вонючая орда подомнет под себя коре...Мигранты тренирую...
  • Вова Рябов
    Может пора родителям оторвать детей от инета и в секции.добро должно быть с кулакамиМигранты тренирую...
  • Валерий Тимофеев
    С такой внешней политикой, нас никто уважать не будет.Дружба крепкая, н...

Приезжие нелегальные торговцы угрожают "Русской Общине" в Челябинске

Приезжие нелегальные торговцы угрожают "Русской Общине" в Челябинске

Инцидент в очереди за овощами, которые мигранты продают незаконно, случился в Ленинском районе. АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ Мигранты продают овощи без разрешительных документов и недовольны проверками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Елкин
Давно пора пересмотреть соглашения, подписанные антироссийским правительством гайдара!
Ответить
8 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Статья по теме: Домострой по таджикский: http://kozyrev-gi.ru/pages/domostroj-po-tadzhikski/
��������� ��-��������� - �������� - ������� ��������
kozyrev-gi
Ответить
8 час.
Betahon
&quot;Русская община&quot;, как общественная организация титульной нации, должна быть оформлена на федеральном уровне с соответствующими полномочиями в правоохранительной деятельности или просто ЧОН! Кстати, в СРН &quot;Союз Русского Народа&quot; до второй и третьей еврейской революции входило около 12 млн. граждан(население было примерно такое же, как сейчас). Именно СРН помогло самодержавию затушить пламя первой еврейской революции 1905-1907 г.г. И где сейчас СРН после ухода Ивашова?!...
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх