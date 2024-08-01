Инцидент в очереди за овощами, которые мигранты продают незаконно, случился в Ленинском районе. АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ Мигранты продают овощи без разрешительных документов и недовольны проверками.
Приезжие нелегальные торговцы угрожают "Русской Общине" в Челябинске
Комментарии
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Владимир Елкин
Давно пора пересмотреть соглашения, подписанные антироссийским правительством гайдара!
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8 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Статья по теме: Домострой по таджикский: http://kozyrev-gi.ru/pages/domostroj-po-tadzhikski/
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kozyrev-gi
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8 час.
Betahon
"Русская община", как общественная организация титульной нации, должна быть оформлена на федеральном уровне с соответствующими полномочиями в правоохранительной деятельности или просто ЧОН! Кстати, в СРН "Союз Русского Народа" до второй и третьей еврейской революции входило около 12 млн. граждан(население было примерно такое же, как сейчас). Именно СРН помогло самодержавию затушить пламя первой еврейской революции 1905-1907 г.г. И где сейчас СРН после ухода Ивашова?!...
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6 час.
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