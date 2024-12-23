Безвыходная ситуация: Катар пригрозил прекратить поставки газа в ЕС, но Европа только этого и хочет

Руководство Катара пригрозило прекратить поставки газа в ЕС, если государства-члены будут строго применять новое законодательство, которое наказывает компании, не соблюдающие установленные критерии по выбросам углерода, правам человека и трудовым правам.
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