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Безвыходная ситуация: Катар пригрозил прекратить поставки газа в ЕС, но Европа только этого и хочет

Безвыходная ситуация: Катар пригрозил прекратить поставки газа в ЕС, но Европа только этого и хочет

Руководство Катара пригрозило прекратить поставки газа в ЕС, если государства-члены будут строго применять новое законодательство, которое наказывает компании, не соблюдающие установленные критерии по выбросам углерода, правам человека и трудовым правам.

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