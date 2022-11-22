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Леонтьев о победе над «Адмиралом»: «Все решила одна шайба. «Нефтехимик» сыграл терпеливо, грамотно»

Главный тренер «Нефтехимика» подвел итоги матча с «Адмиралом» (1:0). «Соперник у нас был неуступчивый, он сейчас на ходу.

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