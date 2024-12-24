"Акрон" сейчас очень дорог

Стабильность – признак мастерства. Можно ли так сказать про котировки Акрона? Несмотря на критические изменения конъюнктуры на минеральном рынке удобрений, котировки компании двигаются «боковиками» и регулярными стремительными переоценками.
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