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В середине недели в Якшур-Бодьинском районе начнут отопительный сезон

В середине недели в Якшур-Бодьинском районе начнут отопительный сезон

Якшур-Бодья. Удмуртия. Отопительный сезон стартует в Якшур-Бодьинском районе на текущей неделе. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Якшур-Бодьинского района Андрей Леконцев.

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