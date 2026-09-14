В середине недели в Якшур-Бодьинском районе начнут отопительный сезон

Якшур-Бодья. Удмуртия. Отопительный сезон стартует в Якшур-Бодьинском районе на текущей неделе. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Якшур-Бодьинского района Андрей Леконцев.
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