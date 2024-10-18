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Сибиряка оштрафовали за квадрокоптер над молодежным театром

Сибиряка оштрафовали за квадрокоптер над молодежным театром

Ему придется заплатить штраф в размере 32 тысяч рублей. В Новосибирске мужчину привлекли к административной ответственности за незаконный запуск беспилотного летательного аппарата над молодежным театром «Глобус».

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