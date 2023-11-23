Ренхап: Пхеньян откажется от исполнения условий военного соглашения с Сеулом

Ренхап: КНДР возобновит военные меры, приостановленные ранее по соглашению с Сеулом.Северная Корея намерена возобновить военные меры, которые были приостановлены в соответствии с военным соглашением с Южной Кореей 2018 года.
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