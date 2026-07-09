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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бывший спортивный директор «Зенита» Пападопулос: «Александр Церковный – лучший менеджер в Единой лиге ВТБ. Уверен, что скоро его ждет новая яркая глава»

Манос Пападопулос отработал 5 лет в «Зените», занимая должность спортивного директора. Сейчас специалист руководит департаментом в «Хапоэле Тель-Авив».

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